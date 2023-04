La sangría de dirigentes del ex-Partido Socialista parece no terminar más. El viernes pasado se conoció que Julio Bango, exdirector del Sistema Nacional de Cuidados durante la pasada administración, renunció al partido, y menos de 24 horas más tarde trascendió que la letra a abandonó el nombre por el que fue conocida esa colectividad política desde su fundación, hace más de 120 años. “Esto nos preocupa bastante, porque hasta ahora nos habían abandonado solamente votantes, militantes y dirigentes, pero esto de las letras sienta un precedente bastante complicado”, consideró un integrante de la dirección del partido conocido ahora como Prtido Socilist. Es que los problemas que traerá este cambio de nombre obligado podrían multiplicarse si se produce una sangría de letras. “Si se nos llega a ir la i también pasaríamos a ser el Prtdo Soclst. Eso es impronunciable. No nos votaría nadie. Y no es que ahora nos vote mucha gente. Pero caeríamos más todavía. A lo mejor llegó la hora de replantearnos nuestra estrategia y empezar a transar un poco”.

La frase: “Quienes no se sientan cómodos en el partido se pueden ir. Nosotros nos quedamos”. Gonzlo Civil. Secretrio Generl del Prtido Socilist.