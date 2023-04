Ante el conflicto en el IAVA por el uso de un salón gremial de estudiantes, varias figuras importantes del gobierno hicieron referencia a la importancia de respetar el principio de autoridad, un concepto al que también se alude con frecuencia desde el oficialismo para justificar las estrategias en seguridad ciudadana. Fuentes de la coalición multicolor reconocieron que entre sus integrantes existe una tendencia “a cachondearse un poquito” cuando se habla del principio de autoridad. “A mí me pasa. Ojo, no es que me agarre tremenda calentura, pero cuando escucho las palabras ‘principio de autoridad’ siento unas cosquillitas allá abajo”, confesó un alto jerarca del gobierno. Por otra parte, un legislador de la bancada oficialista que aclaró no ser adepto “al sadomasoquismo ni nada de eso”, pero sí ávido lector de la serie de novelas Cincuenta sombras, reconoció que dejó de releerlas y en lugar de eso prefiere ver videos en los que Luis Alberto Heber, Robert Silva y Graciela Bianchi, entre otros, hablan de la importancia de respetar el principio de autoridad.

El diagnóstico: “Esa fijación con el principio de autoridad no es una parafilia. Es simple y sencillamente una gigantesca pajería, en el más amplio sentido de la palabra”. Psicólogo especialista en cachondeos.