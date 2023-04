El acuerdo entre Luis Lacalle Pou y Guido Manini Ríos para bajar de 25 a 20 los años que se cuentan para calcular las jubilaciones en el proyecto que está a estudio del Parlamento generó un gran malestar en el Partido Colorado, que no fue consultado. El diputado de Ciudadanos Felipe Shipani consideró que se los estaba ignorando a pesar de haberse comportado con lealtad hacia el gobierno y recurrió a una expresión del periodista Tomás Lynn: “Los nabos de siempre”. Ante estas declaraciones, el expresidente Julio María Sanguinetti le exigió a Schipani que aclare si cuando habla de “los nabos de siempre” lo hace en referencia al Partido Colorado o al sector Ciudadanos. “Puede parecer una diferencia menor, pero no lo es. Porque si Lacalle Pou trata a la gente de Ciudadanos como nabos, bueno, es lo que hace todo el mundo, seamos honestos. Ahora, si el presidente me está tratando de nabo a mí, justo a mí, que fumo abajo del agua, como dicen los jóvenes de ahora, ahí sí estaríamos ante una situación compleja que pondría en riesgo la estabilidad de la coalición”.

Palabra del general: “Jamás diría que la gente de Ciudadanos son unos nabos. Ese insulto lo reservo para el Partido Independiente”. Guido Manini Ríos, regateador profesional.