Un borrador que circula en la interna de la fuerza política propone que sea esta quien decida quién acompañará al ganador de las internas en la fórmula presidencial. También plantea que las “dificultades” que se plantean sean resueltas por el propio partido. Según explicaron desde el Frente Amplio, “la idea es que nuestros candidatos a manejar el país, que es una tarea extremadamente compleja y de gran responsabilidad, no se encarguen de manejar los aspectos más escabrosos de su campaña electoral. Ojo, esto no quiere decir que no confiemos en ellos. Sabemos que, sea quien sea el candidato, va a ser una persona con enormes capacidades para el liderazgo, la gestión y la visión estratégica. Pero, por las dudas, preferimos que no tomen decisiones como elegir un compañero de fórmula. La campaña es muy intensa, implica jornadas muy largas y cansadoras, por lo que no sería raro que a alguno de los compañeros se le nuble el entendimiento y se mande alguna cagada”.

La autocrítica: “Llegamos tarde con una norma que impidiera a los precandidatos participar en ¿Quién es la máscara? Tenemos que apurarnos para no llegar tarde a otras cosas”. Integrante de la Comisión de Programa del FA, pero no programa de tele, si no electoral.