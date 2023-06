Familiares de detenidos desaparecidos y dirigentes del Frente Amplio criticaron al presidente Luis Lacalle Pou por no haberse hecho presente en el acto de reconocimiento del Estado por su responsabilidad en el fusilamiento de las “muchachas de abril”. En respuesta, el mandatario dijo que no quiso homologar con su presencia “algo con lo que no estoy de acuerdo”, aunque aclaró que la parte a la que se opone “no es la del reconocimiento, sino la del Estado”. Para Lacalle Pou, “ese acto claramente se podría haber tercerizado, porque hay muchas empresas que podrían hacer ese reconocimiento de la responsabilidad en violaciones a los derechos humanos en forma mucho más eficaz y económica, sin gastos excesivos para los contribuyentes”. El presidente contó incluso que propuso privatizar el acto, pero desde los equipos jurídicos de Presidencia de la República le explicaron que esto incumpliría la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Si me hubieran hecho caso, yo iba al acto, porque me parece algo justo. Lo que no me parece justo es seguir engordando al Estado. Es una cuestión ética”.

La frase: “Si llego a la presidencia, me voy a vengar mandando a mi vicepresidente a sufrir este escarnio público”. Beatriz Argimón, wilsonista de las de ahora.