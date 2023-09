“No me gusta. No me gusta que la gente venga con ánimos refundacionales. Ciudadanos es un sector joven, pero eso no quiere decir que no tenga sus tradiciones. Acá la gente renuncia a sus cargos después de las elecciones, no antes”, se quejó un dirigente del sector colorado cuando se lo consultó sobre la decisión de Robert Silva de abandonar su cargo en el Codicen, algo indispensable para buscar un lugar en la Cámara de Senadores en 2024. Otro dirigente de Ciudadanos consideró que la decisión de Silva va en contra de lo que fue el espíritu inicial de Ciudadanos de hacer las cosas de una manera diferente. Porque renunciar antes de las elecciones es lo que históricamente todos hicieron. Es caer en los lugares comunes de la política, eso que Talvi quiso evitar. Pero bueno, tampoco podemos esperar que Robert Silva plantee transformaciones tan radicales. O sea, es el responsable de la reforma educativa. Con eso está todo dicho”.

El pedido: “Que renuncie antes o después, pero que renuncie. A todo. Al Codicen, al Partido Colorado y a la política”. Julio María Sanguinetti, líder colorado con afán de exclusividad.