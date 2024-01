El presidente Luis Lacalle Pou le pidió al diputado Daniel Peña, actual líder del Partido de la Gente (PG), que presente a la agrupación en las próximas elecciones nacionales. El partido se encuentra en una situación particular luego de que su fundador, Edgardo Novick, decidiera abandonar la política. De todas maneras, Peña habría encontrado una solución para cumplir con el deseo de Lacalle Pou. “Nos vamos a transformar en el primer partido político recuperado del mundo. Es decir, el Partido de la Gente pasará a ser gestionado por nosotros, los extrabajadores de Edgardo Novick”. El diputado aseguró que esta estrategia “funcionó en muchas empresas en las que el dueño desapareció y dejó a mucha gente en banda, tal como nos pasó a nosotros”. Peña reconoció que si bien hasta ahora no era partidario de este tipo de proyectos, “las vueltas de la vida me hicieron verlos con otros ojos”.

La visión de Edgardo Novick: “Siempre pensé que manejar un país era como manejar una empresa, pero cuando entré en política me explicaron que un país no podía despedir ciudadanos. Ahí me di cuenta de que gobernar no era lo mío”.