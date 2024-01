En el oficialismo consideran que el comienzo de año ha sido “tranquilo”, aunque reconocen que el temor de que estalle un escándalo que involucre a alguna de sus figuras “está siempre presente, sobre todo después del 2023 satánico que tuvimos”. En medio de esa especie de calma chicha, ayer se recibió una buena noticia. Ningún integrante de la coalición de gobierno aparece mencionado en los expedientes judiciales del magnate pedófilo Jeffrey Epstein, divulgados ayer. “Es cierto que no había muchas chances de que apareciera algún blanco, colorado o cabildante entre las amistades de Epstein, pero venimos de una racha realmente negativa. Si algún integrante de la coalición de gobierno hubiera aparecido, la verdad es que todos habríamos dicho algo como ‘pucha, esta no me la veía venir, pero a esta altura ya nada me sorprende’”.

Nostalgia: “Extraño las épocas en las que lo peor que podía pasarnos era aparecer en los Panama Papers”. Dirigente multicolor.