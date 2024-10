Si bien en la Torre Ejecutiva hay “satisfacción” por la performance de Luis Lacalle Pou en la conferencia de prensa del martes contra la reforma jubilatoria, también consideran que con el mensaje presidencial no alcanza. Es por esto que se le propuso a Paul McCartney la realización de un spot televisivo en defensa de los cambios al sistema de jubilaciones implementado por el gobierno en 2023. “La idea es mostrar a Paul como un ejemplo de que no sólo es posible trabajar hasta los 82 años, sino que además se puede ser feliz haciéndolo y, lo más importante, se puede prosperar económicamente”, explicó una fuente de Presidencia de la República. Desde el gobierno también se están considerando varias alternativas en caso de que el ex beatle no acepte hacer el spot, entre ellas, colocar como cara visible de la campaña a Julio María Sanguinetti.

“Es escandaloso que el presidente haga una cadena contra el Sí. Escandalosamente bueno”. Frenteamplista en contra del Sí.