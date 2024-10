Cada vez que hay elecciones legislativas las autoridades y los medios de comunicación intentan explicarle a la ciudadanía cómo funcionan las fórmulas mediante las cuales se define quién entra y quién no a la Cámara de Diputados, pero con muy poco éxito. Hasta hace poco se creía que esto último se debía a la complejidad del sistema, pero ayer se reveló que en realidad las personas encargadas de explicarlo tampoco lo entienden. “Este sistema fue inventado hace décadas y fue pasando por vía oral de generación en generación, algo que seguramente contribuyó a que hoy en día nadie lo entienda, ni siquiera nosotros”, explicó un ministro de la Corte Electoral ante las cámaras de televisión.

Ante la imposibilidad de aplicar las fórmulas de asignación de bancas establecidas por la ley, la corte decidió utilizar un pequeño loro que elige tarjetas mediante su pico, las cuales tienen los nombres de los diputados cuyos escaños están en disputa por escaso margen. “Sabemos que esto no es lo que la ley indica, pero desafiamos a cualquier persona a que venga y nos explique qué es lo que la ley indica”, disparó el ministro consultado.

La confesión: “Conseguí una banca, pero no me preguntes por qué”. Diputado que no entiende nada.