El ataque de Irán a Tel Aviv del viernes de noche encendió las alarmas en todo el mundo debido a que es la primera vez en décadas que Israel, un país con armas nucleares, es atacado por una nación extranjera. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confesó sentirse “profundamente conmocionado y también profundamente conmovido” por la situación. “Nací en plena Segunda Guerra Mundial y en muchos momentos de mi vida, durante la Guerra Fría, me pareció que iba a ver la tercera guerra mundial. Pero después las cosas se calmaron, me fui volviendo cada vez más viejo y terminé convenciéndome de que eso era algo que iban a ver mis hijos o quizás mis nietos, pero no yo. Ahora todo parece indicar que sí voy a ver un enfrentamiento nuclear entre las principales potencias mundiales, cuyo resultado va a ser una hecatombe. A nivel personal, sería como una especie de meta cumplida”.

Tranquilidad: “Seguiremos trabajando para hacer de Israel un lugar más seguro”. Benjamin Netanyahu, desde el búnker en donde espera más ataques iraníes.