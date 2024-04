Estamos a pocos días de que venzan los plazos para habilitar plebiscitos mediante presentación de firmas de ciudadanos o de legisladores. De todas maneras, siguen apareciendo propuestas de reforma constitucional. La más reciente la presentó el intendente de Artigas, Pablo Caram, y tiene que ver, precisamente, con el ingreso a los gobiernos comunales. “No puede ser que los familiares de los jefes comunales ingresen así como así. Tienen que ingresar por un concurso entre todos los familiares. Si no, terminan ingresando los familiares que le caen mejor al intendente, y eso no sólo es malo para la administración, sino también para la propia dinámica familiar. La verdad es que este proyecto me solucionaría muchos problemas a nivel familiar”. Caram dijo ser consciente de que, en ciertos casos, no es posible hacer un concurso, por lo que su proyecto también prevé la posibilidad de hacer sorteos entre los familiares. “En ese caso tenemos la ventaja de que ya hay mucho camino recorrido y muchas cuestiones logísticas ya implementadas, porque no hay familia en la que no se juegue a la lotería de cartones”.

La frase: “A mí esa propuesta de Caram me parece un disparate, una ridiculez, una aberración, pero seguro que en la interna aparece gente a la que le encanta y se termina armando un buen lío interno”. Dirigente frentista acostumbrado a la unidad en la diversidad.