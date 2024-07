Durante una conferencia de prensa brindada el viernes, y hablando sobre los incidentes tras el partido entre Uruguay y Colombia, Marcelo Bielsa fustigó a los organizadores de la Copa América, tratándolos de mentirosos y acusándolos de amenazar a jugadores y técnicos para que no expresen críticas. Tras las explosivas declaraciones, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se contactaron con el comité organizador y les recordaron que Bielsa no es uruguayo. “Miren que él es argentino. Los uruguayos somos personas tranquilas, jamás saldríamos a decir algo así de un país que nos reciba. Así que ya saben, cualquier represalia que quieran tomar, háganlo contra Argentina, no contra Uruguay, porque en el fondo no tenemos nada que ver”, fueron las palabras que utilizaron los representantes de la AUF. Con respecto a las acusaciones de Bielsa según las cuales Estados Unidos “armó” el FIFA gate junto con el FBI, los dirigentes uruguayos explicaron que el técnico “es muy extrovertido y exagera las cosas, tal como ocurre con Trump o Bolsonaro, pero en el fondo lo dice en joda”.

Los elegidos: Estados Unidos, la Unión Europea y Egipto serán los encargados de mediar en el conflicto entre Bielsa y la prensa deportiva uruguaya.