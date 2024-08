Desde el oficialismo se insiste en que el Frente Amplio no tiene un rumbo económico claro y que esto genera incertidumbre. Si bien los frenteamplistas rechazan esta visión y afirman que no tienen apuro por nombrar a sus ministros, fuentes de la fuerza política indicaron que existe “cierta premura” por presentar a los integrantes de los dos equipos que lucharán durante cinco años por definir el rumbo económico. “No es que estemos urgidos por definir el tema, pero tampoco queremos dejar pasar tanto tiempo. No estaría mal dar una señal de estabilidad. Ahora estamos negociando un poco entre los sectores, y esperamos que en un máximo de dos semanas podamos anunciar los nombres de las principales figuras de ambos equipos económicos. Esto también serviría para que los contendientes empiecen a diseñar sus estrategias para pelear durante los cinco años que dure el gobierno”, afirmaron las fuentes.

Desde el periódico El País consideraron que se trata de una “muy buena noticia”, ya que este escenario garantizaría tener material para escribir más de 40 editoriales al año.