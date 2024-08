Ciberdelincuentes hackearon ayer la página web del Partido Nacional (PN) y colocaron allí un mensaje que rezaba “Graciela Bianchi, sabemos lo que mandaste por Whatsapp. Nuestro silencio tiene un precio. 13/08/2024 hablamos”. Inicialmente, la legisladora desestimó la gravedad de la extorsión, pero fuentes del PN revelaron que luego debió negociar. “Ella dijo que no tenía problema con que se publicaran sus chats, pero seguramente estaba pensando en mensajes insultantes o delirantes. Pero después los hackers le explicaron que lo que planeaban divulgar eran algunos mensajes con conceptos racionales, mesurados y conciliadores, es decir, del tipo que no la enorgullece. Además, esos mensajes también podrían complicarla desde el punto de vista electoral, porque las personas que aún están dispuestas a votar a Bianchi claramente quieren que alguien incendie la pradera, no que haga política de verdad”, relataron las fuentes.

El mensaje: “Ante el hackeo de la página web del Partido Nacional les pedimos a todos los legisladores, jerarcas y dirigentes que borren todos los mensajes de Whatsapp enviados o recibidos desde el 1º de marzo de 2020”. Advertencia de seguridad nacionalista.