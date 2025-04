Sebastián da Silva se refirió a Mario Bergara como “cabezudo”. ¿Qué opina sobre estas expresiones?

Bueno, él es así, es un tipo que dice lo que piensa, que va de frente, que no mide costos políticos y que nos hace perder elecciones. La política necesita de ese tipo de personajes pintorescos.

“Yastá” es un analgésico bastante conocido. ¿No han tenido problemas de marca con el eslogan de su campaña?

Estuvimos entre ese nombre y Alikal. La verdad, no recuerdo por qué nos inclinamos por Yastá.

¿Qué opina del resto de los candidatos de la coalición?

A Vicky Cáceres la conozco y me parece una gran dirigente. El de Cabildo Abierto no tengo idea quién es. Su cara me suena de algún grupo de Facebook de apoyo a Javier Milei, pero no estoy seguro.

¿Piensa sacar alguna bicisenda si es electo intendente?

Al contrario. Las voy a ensanchar para que puedan transitar por ahí no sólo las bicicletas, sino también los automóviles eléctricos, así dejan el resto de la calle para los autos a nafta que usamos los hombres.

¿Qué ciudades tiene como referencia para el Montevideo que imagina?

Uf, hay tantas... Soriano, Melo, Artigas, Treinta y Tres, en fin... Son muchas.

¿Cree que los montevideanos están prontos para volver a tener un intendente calvo, después de la experiencia con Daniel Martínez?

A ver. Es una calvicie diferente, Martínez es simplemente pelado y en mi caso estoy en la línea pelado fitness de pub irlandés, uno de los perfiles más atractivos para cualquier electorado, más allá de ideologías.

¿Realmente piensa que puede captar votos en otras tiendas ideológicas?

Por supuesto, he escuchado a muchos frenteamplistas que no se deciden por ninguno de sus tres candidatos decir que van a votar al Lema.

¿Es cierto que se reunió con Bukele para planificar el destino de los funcionarios de TV Ciudad?

Prefiero no adelantar nada sobre una propuesta que todavía está a estudio de los técnicos.

Si es intendente, ¿va a expropiar el terreno de Cecilia Cairo en Pajas Blancas?

(piensa)... ¿Pero es Montevideo eso?