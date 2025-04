En medio de un enfrentamiento con hinchas de Inter de Porto Alegre luego del tercer gol ante Nacional, el relator partidario Javier Moreira trató a los parciales gaúchos de “macacos”. A raíz de este hecho, la Conmebol le impuso una sanción consistente en la inhabilitación para ingresar a partidos por la Copa Libertadores y dispuso además su traslado a una reserva natural. “Sabemos que este tipo de especímenes son extremadamente comunes, pero también es cierto que su número se está reduciendo, por lo que es importante mantenerlos en una reserva, de modo de conservar la especie”, explicaron desde el Tribunal de Penas de la Conmebol.

Expertos en conservacionismo indicaron que el traslado a la reserva no sólo servirá para conservar el ejemplar, sino también para estudiarlo y analizar el funcionamiento de su cerebro. “Suponemos que este tipo de relatores tienen una inteligencia similar a la de un chimpancé, pero hasta que no pongamos a ambas especies a encastrar formas geométricas en sus respectivos lugares, no podemos estar seguros”, explicó uno de los expertos.