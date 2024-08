Los rumores sobre un posible pasaje de Blanca Rodríguez a la política comenzaron a circular intensamente luego de que efectivizó su salida de Subrayado. El periodista Nacho Álvarez se mostró crítico con Rodríguez, a quien acusó de mantener sus simpatías políticas en las sombras. “A mí me parece muy mal eso. Si un periodista tira para un partido en especial, tiene que transparentarlo. Es lo que yo haría, pero nunca va a pasar, porque no es lo mío. Es más, a mí me vinieron a ofrecer desde varios partidos la posibilidad de entrar en política, pero les dije que no porque prefería seguir operando desde los medios”. Álvarez consideró “incomprensible” que una persona deje un trabajo “relativamente bien pago y seguro” como periodista “para salir a pelear en las urnas por un cargo, cuando en realidad como operador mediático podés hacer mucho más por tu partido”.

La queja: “¿A ella, que tenía trabajo, le van a ofrecer un cargo y a mí, que estaba desempleado y hacía de vocero, no me ofrecieron nada?”. Fernando Vilar, exconductor de Telenoche 4 y Teledía Vázquez_.