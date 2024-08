La decisión del máximo órgano de justicia del país caribeño provocó cuestionamientos por parte de la oposición, organismos internacionales y varios países. Pero el mandatario venezolano defendió la “transparencia” del proceso ratificatorio. “En ningún país del mundo se han dado tantas garantías como en Venezuela. En ninguno. ¿O me van a decir que en algún lado someten a los integrantes de un tribunal a un exorcismo para garantizar que no estén obrando bajo algún tipo de posesión satánica? Y no es cualquier exorcismo. No, señor. Es un exorcismo realizado con todas las garantías por exorcistas habilitados por el Vaticano y en sesiones rigurosamente videofilmadas. Es cierto que en algunos momentos de las grabaciones no se aprecia a los demonios que son expulsados de los integrantes del tribunal, pero eso es porque son invisibles a las cámaras por su propia condición de demonios”, declaró Nicolás Maduro en una cadena de radio y televisión.

El argumento lapidario: “Se sabe que las matemáticas son un invento de Satán”. Ministro del Tribunal Supremo de Justicia al ser consultado sobre porcentajes de votos.