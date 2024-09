Pasados ya unos cuantos días desde que se anunciara el alejamiento de la exprecandidata a la presidencia, las tensiones entre ella y el principal sector nacionalista que la apoyaba parecen estar cediendo. Ayer, cuando se le preguntó a Laura Raffo su opinión sobre el acuerdo entre el herrerismo y Juan Sartori para que este ocupe el segundo lugar en la lista al Senado, respondió: “Esta no sólo es una decisión legítima del herrerismo, sino también una decisión más que razonable. Como economista, lo entiendo perfectamente”. La exprecandidata reconoció que “a nivel personal quizás me moleste un poco este acuerdo”. “Pero yo soy economista, me formé como economista, por lo que, si criticara al herrerismo por haber dejado entrar a Sartori, estaría traicionando todo lo que sé sobre la forma en que la economía impacta en la sociedad desde el año 600 antes de Cristo, cuando se acuñaron las primeras monedas”, agregó.

La explicación: “Recorrió tanto el Montevideo olvidado que nos olvidamos de ella”. Dirigente nacionalista sobre Laura Raffo.