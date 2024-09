Si bien esta campaña electoral no se ha caracterizado por la abundancia de propuestas, a medida que se acerca el último domingo de octubre van apareciendo algunas ideas. Ayer el Frente Amplio anunció que, de llegar al gobierno, colocará detectores de comunistas en las puertas de la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “No es que les tengamos miedo a los comunistas, porque sabemos que no tienen planes de emprender una revolución armada ni nada por el estilo; pero sí nos da miedo la posibilidad de que el ambiente de trabajo en la sede de Economía se vuelva irrespirable para los integrantes del equipo económico. Por eso lo mejor es que los comunistas se mantengan en el Ministerio de Desarrollo Social y no les dé por meterse en el MEF, el Banco Central o cualquier otro lugar en donde se maneje dinero”.

La esperanza: “Con esto de Odonne renacen mis esperanzas de convertirme en presidente del Banco Central en el próximo período”. Isaac Alfie, economista de centro.