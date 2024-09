La pieza publicitaria en la que se ve a Andrés Ojeda ejercitando sus músculos en un gimnasio mientras responde preguntas sobre cosas como su signo zodiacal o su relación con las mascotas fue uno de los temas más comentados de la campaña durante la semana pasada. El spot fue objeto de burlas en medios de comunicación y redes sociales, pero el candidato colorado lo defendió. “A veces, en materia de publicidad, lo que importa no es que se hable bien o mal, sino que se hable. Y a veces lo importante no es de qué se ríe la gente, sino de qué no se ríe. Con este spot todo el mundo se ríe de mí, de mi sonrisa matadora, de mi pinta de chongo de Tinder y de mis respuestas pelotudas en lugar de reírse de la forma en que Bordaberry me robó, sin gastar un solo peso, el liderazgo colorado en el que yo había invertido tanto dinero y prácticamente tenía en mis manos. De las burlas por eso sí que no me iba a recuperar”, declaró Ojeda.

La aclaración: “El verdadero Ojeda no es así como lo muestra la publicidad. Tratamos de mostrarlo menos langa, ególatra y adicto a los esteroides de lo que en realidad es”. Publicista del sex symbol Andrés Ojeda.