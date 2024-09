La noche del viernes estuvo cargada de emotividad para todos los uruguayos que se interesan aunque sea mínimamente por el fútbol. La despedida de Luis Suárez dejó un sabor agridulce entre la hinchada, que por un lado agradece haberlo tenido durante tantos años vistiendo la celeste, pero al mismo tiempo se entristece al saber que ya no lo hará más. Es por esto que muchas personas que contrataron la transmisión de Uruguay-Paraguay a través del servicio de streaming de AUFTV están de parabienes. “Yo sé que inevitablemente va a llegar el pitazo final y nunca más vamos a ver a Luis jugando con Uruguay. Pero afortunadamente ese momento aún no llegó a la transmisión de AUFTV. Y eso que es domingo y son las 8 de la noche, pero acá el partido recién está empezando”, publicó ayer un hincha en sus redes sociales.

“A veces me entero de los goles por los vecinos, pero en esta ocasión me puse unos auriculares para no enterarme de nada, porque quiero seguir viendo a Suárez jugando con la celeste. De todas maneras, espero que la transmisión del partido termine antes del lunes a las 8 de la mañana, porque me tengo que ir a trabajar”, posteó otra hincha.