Yamandú Orsi, líder de todas las encuestas de opinión pública para las elecciones nacionales, recibe críticas por sus declaraciones frecuentemente evasivas a las preguntas que le formulan, y también por su decisión de restringir sus apariciones públicas.

“Me quieren cambiar por un mimo, no seas malo, ¡me quieren cambiar por un mimo!”, se lamenta el intérprete de lengua de señas, y agrega que “parece que ya está cocinado, que le pidieron a un estudiante de mímica de la EMAD que ocupara mi lugar, no da, no da ni a palos”.

Desde el comando de campaña que busca volver a la Presidencia de la República después de cinco años en el llano ni confirmaron ni desmintieron, oficialmente, las versiones de prensa circulantes, pero fuentes consultadas por El Cascote News aseguraron que “es posta, va a pasar, es cuestión de tiempo nomás”.