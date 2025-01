El relacionista público suele generar escándalos allí donde va. En sólo un par de días, la Policía lo expulsó de una mansión por no pagar alquiler y el Ministerio del Interior le inició una investigación por haber contratado como jefe de seguridad de uno de sus eventos a Alejandro Astesiano, algo que podría generarle una multa porque el excustodio presidencial no tiene habilitación para ejercer esta tarea. En un posteo en Instagram, Cristino afirmó que todos estos hechos confirman que está siendo perseguido políticamente por el gobierno. “Está clarísimo que el gobierno no me quiere y por eso trata de silenciarme por todos los medios posibles. Pero yo no me voy a callar, por más que me hostiguen, me persigan e intenten arruinar mi carrera”, escribió el relacionista público, quien de todas dijo sentirse “cansado” de defenderse ante los embates del “gobierno autoritario”, por lo que no descarta pedir asilo político en un país extranjero. “Muerto o encarcelado no voy a poder pelear, así que seguramente pida asilo en Ibiza, en donde pienso rearmar la resistencia. De día, obvio. De noche se sale”, culmina diciendo el posteo de Cristino.

La confesión “Sigo sin entender qué quiere decir tueco”, Fer Cristino, mal entendedor.