El presidente Yamandú Orsi visitó esta semana los departamentos de Río Negro, Soriano y Lavalleja, y hoy se hará presente en Salto. En todos estos departamentos el Frente Amplio está peleando por un triunfo en las elecciones del domingo, por lo que muchos acusaron al mandatario de estar haciendo campaña electoral. Orsi rechazó enfáticamente estas acusaciones. “Es cierto que voy a los departamentos en donde el Frente tiene posibilidades de ganar, pero no digo nada. Es imposible que me acusen de estar haciendo proselitismo si no hablo a favor o en contra de algo”, declaró el presidente.

Sin embargo, el argumento no convence a la oposición. “Con ese criterio, Orsi no hizo campaña para las elecciones internas, ni para las nacionales ni para el balotaje”, afirmó un legislador nacionalista, quien de todas maneras reconoció que sería “muy difícil” demostrar ante el Parlamento estas acusaciones. “Orsi inventó un nuevo método para hacer campaña electoral y nos cagó”, se lamentó.