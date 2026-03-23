La falta de acuerdos con respecto al nuevo sistema de transporte metropolitano está retrasando la decisión final sobre la reforma. Pero una propuesta presentada ayer por un grupo de especialistas en transporte y urbanismo podría destrabar la situación. “Acá lo importante es no caer en dogmatismos sino pensar out of the box para encontrar una solución que no solo sea conveniente, sino también viable. Después de analizar el tema, llegamos a la conclusión de que la clave para que el proyecto funcione es que vaya desde Canelones a Rocha, pasando por Maldonado. Una vez que tengamos este trazado, el tema de si vamos a usar ómnibus o tranvías, o si va a haber túneles o no, pasará a ser algo secundario”, explicó uno de los responsables de la propuesta.
La principal novedad de este nuevo sistema consiste en que, a diferencia de todas las propuestas anteriores, no incluye a Montevideo. Pero los ideólogos de este sistema que conectará a Canelones, Maldonado y Rocha consideran que eso no necesariamente tiene que ser un obstáculo insalvable. “¿Sería mejor que el sistema incluyera a Montevideo? Sí, por supuesto. Pero ante la posibilidad de que finalmente se termine haciendo algo a mitad de camino entre todas las propuestas que deje descontento a todo el mundo, es mejor hacer un sistema que a lo mejor no va a ser tan útil, sobre todo fuera de la temporada estival, pero por lo menos va a ser viable”.
La frase: “Creo que la mejor opción sería instalar un tren-tram construido por Cardama que conecte Ciudad de la Costa con Arazatí”. Opositor con ideas fijas.