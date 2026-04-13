Durante su interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, el senador Pedro Bordaberry aseguró que con las políticas del Frente Amplio se iba a “liberar presos”. Desde el entorno del senador colorado reconocieron que esta frase “impactó muy negativamente” entre sus votantes. “Su idea no estaba mal, porque quería instalar en la población el miedo de que las puertas de las cárceles se abrieran y hordas de delincuentes de todo tipo y color terminaran invadiendo las calles, cosa que dejaría al país en manos de rapiñeros y narcotraficantes. Obviamente su intención fue muy noble. El problema es que se olvidó de aclarar que se refería a los delincuentes comunes, no a los represores de la dictadura condenados por graves violaciones a los derechos humanos”, explicó un dirigente de Vamos Uruguay.

Un sondeo realizado por el sector entre sus votantes confirmó que aproximadamente la mitad de ellos dijo que no piensa votar a Bordaberry en las próximas elecciones, pero esa no fue la única consecuencia de su intervención parlamentaria. “Esta frase desafortunada no solo le pegó en el terreno electoral, sino también en el personal, porque casi todos los amigos de su padre le retiraron el saludo”.