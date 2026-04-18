Antonia. Es horrible, una crueldad. Una persona es capaz de distinguir el bien y el mal y hacerse responsable de sus actos recién a los 13 años.

Claudio_Incel. Me revienta que comparen a Bukele con un mediocre blandito como Trump.

Netan Yahoo. Algo así me vendría bien para asustar a mi hijo con algo más fuerte que sacarle el celu.

Mirtha de Veja Italia. ¿Y dónde están las “feministas”??????

Néstor Facinelli. Sería genial adoptarlo en Uruguay, porque así los contribuyentes se ahorrarían la educación secundaria de estos malvivientes. Lo que sí habría que ver es cómo hacer para ahorrarnos la comida y esos otros gastos que ocasionan los presos.

Philip. @Nestor Facinelli Podría incluso pedirles a las maestras que vayan informando cuando ven a alguien que ya desde la época de pegar lentejas en una hoja está medio loquito.

Néstor Facinelli. @Philip excelente idea. Y con esa información tal vez se podría esterilizar a los padres, así evitamos que aparezcan otros “hermanitos” como ellos.

Philip. @Nestor Facinelli va tomando forma la cosa. ¿Armamos un grupo de Whatsapp?

Bruno Mauricio de Zabalza. Todo en su contexto. Veamos qué contramedidas vienen con esto. Por ejemplo, si se simplifica el mecanismo del indulto podríamos considerarlo acá en Uruguay.

Magdalena P. Acá en el barrio hay unos botijas que pasan todo el tiempo en la bici por la vereda en vez de ir por la calle y es un susto permanente cada vez que salgo. Pero deben tener cuatro o cinco años, incluso alguno anda con rueditas. ¿No se podrá bajar un poco la edad?

Omar. Está perfecto. Si te dan cadena perpetua a los 12 años salís como a los 70 años.

Hugo. Yo estaría completamente de acuerdo, con el matiz de que no caigamos en el tema de los femicidios. Si queremos que esto funcione hay que ser serios.