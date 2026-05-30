¿Cómo cree que le va a ir a Uruguay en el Mundial?

30 de mayo de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

Aquel (exluchador). “Cuando juguemos en Estados Unidos y nos toque arrancar con la inclinación de la cancha a favor, muchos van a entender por qué Orsi se subió al portaaviones”.

Jacinto (ingeniero electrónico). “Hubiera ido al Mundial de no ser por el precio de las entradas, de los pasajes, de la estadía y porque estoy desempleado”.

Mauro (deshollinador). “Le pregunté a Chat GPT y me deseó suerte. Todo dicho”.

Clara (zurcidora). “Yo estoy tranquila porque sé que Bielsa va a asumir toda la responsabilidad por quedar eliminados de la fase de grupos con cero puntos y nueve goles en contra”.

Carlos (campeón de dominó). “Estamos a tiempo de no ir y poner la excusa de un boicot a Trump”.

Ofelia (analista). “No puedo creer que el mundo se pare para ver a 13 hombres corriendo detrás de una pelotita. La gente está muy poco informada”.

Jamilsson (fabricante de ticholos). “O qué é Uruguay?”.

Verónica (odontóloga). “Estoy jugada a que Uruguay pase a semifinales, porque compré un televisor de 89 pulgadas que no puedo pagar”.

Itatí (podóloga). “El fútbol se ha convertido en un negocio multimillonario. Tendría que haberle gritado más a mi hijo cuando jugaba en baby fútbol”.

Ramiro (mecánico). “La mejor actuación de Uruguay de los últimos 50 años fue en Sudáfrica. ¿Es tan difícil entender que tenemos que llevar a Luis Suárez y a Jaime Roos”.