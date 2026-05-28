Yamandú Orsi aún no decidió si está bien o mal haber aceptado un descuento de 25.000 dólares

El mandatario no aclaró si tiene un plazo para tomar una decisión, aunque aclaró que “muy probablemente” sea antes del fin del período.

A raíz de un informe periodístico se supo que el presidente de la República, Yamandú Orsi, compró una camioneta de alta gama a un precio sensiblemente más bajo que su valor de mercado. El vehículo, que es el que usa el mandatario también para sus actividades oficiales, tiene un precio de mercado de 79.000 dólares, pero fue adquirida por 54.000. Consultado al respecto, Orsi explicó que aún no decidió si está bien o mal haber aceptado ese descuento de la automotora. “A mí no me gusta apresurarme, no me gusta cobrar al grito. Me voy a tomar unos días para reflexionar sobre el tema y, cuando haya llegado a una conclusión, decidiré cómo proceder”, declaró el mandatario.

Desde la Torre Ejecutiva negaron que Orsi vaya a renunciar si finalmente llega a la conclusión de que no fue correcto haber aceptado un descuento de 25.000 dólares para comprar un auto. “Renunciar a la presidencia sería una actitud demasiado radical. A Yamandú no le gustan esas cosas. Él prefiere encontrar un punto medio y razonable, que podría ser devolver 12.500 dólares o cambiar la camioneta por una 12.500 dólares más barata”.