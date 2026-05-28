Gobierno propone 30 millones de dólares para la infancia, y oposición reclama saber qué se les pedirá a cambio a los niños

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, informó ayer que la ley de Rendición de Cuentas de este año contemplará un aumento del gasto en transferencias para la infancia. Desde la oposición aún no manifestaron si apoyarán este punto de la ley, ya que decidieron esperar a que haya más información. “En principio, gastar 30 millones de dólares en transferencias a la infancia nos parece muy bueno. Pero todo depende de qué se les va a pedir a los niños a cambio de ese dinero. ¿Van a estar obligados a ir a la escuela? ¿Qué pasa si van al jardín de infantes y no pueden decidir ir por sus propios medios? ¿En ese caso se les va a dar una escoba para que barran las calles?”, se preguntó un diputado nacionalista.

En opinión de este legislador, “si les seguimos dando pescado a los niños en lugar de enseñarles a pescar, no van a adquirir hábitos de trabajo. Ellos tienen que saber que los vasos de leche y las tostadas con manteca no caen del cielo”.