Los candidatos a fiscal de corte

Shakira. Frente a los reparos que presentan los partidos ante todos y cada uno de los uruguayos que se proponen para ocupar el cargo, no sería mala idea traer a alguien del extranjero. Shakira, sin dudas, colmaría las expectativas de la izquierda y la derecha. Por un lado, mujer empoderada que decidió ya no llorar por un hombre. Por el otro, exitosa empresaria sabedora de que el afán de lucro es la única forma de avanzar y no quedarse en el pasado. Feminismo, neoliberalismo y música pegadiza. No puede fallar.

Graciela Bianchi. La más importante característica de la persona que ocupe este cargo es la ecuanimidad. Otros atributos importantes son la serenidad para analizar los casos, la menor exposición pública posible y tener diálogo fluido con todo el espectro político. Nada de eso tiene Graciela Bianchi, pero por lo menos la sacamos del Parlamento.

Julio Ríos. La Fiscalía de Corte se ha transformado en uno de los cargos públicos de mayor exposición. No alcanza con tener a alguien que acepte ocupar titulares; tiene que gustarle. Ríos no solo tiene esta característica, sino que además carece del sentido de la vergüenza, algo muy importante si hay que justificar algún error como que un acusado se vaya caminando como sin nada de un juzgado.

Javier García. No es fácil ocupar la Fiscalía de Corte, ya que se trata de un puesto lleno de estrés y tensiones. Por eso, aunque resulte un tanto polémica la elección, no hay mejor opción que el cantante de “Tranquila”. Si no es posible por motivos legales, o porque García elige privilegiar su carrera artística, se podría nombrar a su homónimo del Partido Nacional. Pero ojalá no sea necesario.