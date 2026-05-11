La CIA desclasificó el viernes numerosos archivos sobre avistamientos de objetos voladores no identificados. La liberación de este material era esperada con gran expectativa por investigadores sobre vida extraterrestre, y, según varios de ellos, la información revelada es “más que jugosa”, especialmente con respecto a un caso en particular. “Si bien teníamos sospechas fundadas sobre el origen extraterrestre de Donald Trump, los documentos divulgados el viernes prácticamente confirman estas teorías. Hay cientos de informes que hablan de una criatura de color naranja y pelo amarillo que llegó en una nave extraterrestre y comenzó a infiltrarse en el negocio inmobiliario”, declaró un investigador independiente.

Desde el entorno de Trump negaron terminantemente esta teoría. “El hecho de que aparezca en archivos desclasificados no significa que sea un extraterrestre, así como su aparición en cientos de archivos del caso Epstein no significa que sea un pedófilo”, declaró un alto jerarca de la Casa Blanca.