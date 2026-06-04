 Saltar a contenido
Humor Humor
la diaria
Ingresar Suscribite
Humor Humor
Humor

Tras un largo proceso de 16 años, Uruguay logró su objetivo de llegar a un Mundial con expectativas casi nulas

- 1 minuto de lectura

Nuestro periodismo depende de vos
Suscribite por $245/mes

Si ya tenés una cuenta Ingresá

El cuarto puesto obtenido por la celeste en el Mundial de Sudáfrica 2010 generó una enorme satisfacción en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pero también una preocupación. A partir de ese momento, y durante unos cuantos años, la selección no iría a los mundiales de punto, sino como candidato a dar pelea, algo que, como se sabe, constituye el peor escenario para cualquier representativo celeste. Es por eso que al otro día del partido por el tercer y cuarto puesto en 2010, desde la AUF diseñaron un plan a largo plazo destinado a que Uruguay llegara a un Mundial con expectativas casi nulas de hacer una buena actuación. “Fue un proceso muy largo, que tuvo varios momentos complejos, como por ejemplo la negativa de Tabárez a irse. Pero cuando se concretó el cambio de entrenador, las cosas empezaron a ir mejor. Primero trajimos a Diego Alonso, un técnico al que la selección claramente le quedaba grande. Después metimos a Marcelo Bielsa, que generó un caos en el Complejo Celeste que por momentos recuerda a la época de Omar Borrás. Ahora, por suerte, nadie nos toma en serio, o sea que estamos prontos para dar un nuevo batacazo como el de Sudáfrica. Esto es la prueba de que con una planificación inteligente a largo plazo es como se obtienen los mejores resultados”, expresó un dirigente de la AUF.

El anuncio: “Espero triplicar mi fortuna apostando a que Uruguay va a llegar a semifinales”. Elon Musk, visionario.