“Una vergüenza lo que acaba de pasar, la Policía y la Republicana tirando balas de goma en la plaza de Castillos”. Así comienza la publicación que hizo en Facebook el director de Descentralización de la Intendencia de Rocha, Marcello Vaselli, pasadas las 04.00 de este domingo, para denunciar el accionar policial en la ciudad de Castillos. Vaselli acompañó la publicación con una fotografía en la que se ve a un grupo de adolescentes alineados contra una pared, mientras eran cacheados por efectivos policiales.

En diálogo con la diaria, Vaselli aclaró que decidió publicar su testimonio “como padre” y no como jerarca, dado que sus hijas, menores de edad, se encontraban en la plaza cuando se produjeron los hechos. Según su versión, que coincide con la de la Policía, había “más de 100 personas” en el lugar, en su mayoría jóvenes y adolescentes, cuando arribaron tres móviles de la Policía y la Guardia Republicana exhortando, mediante altoparlantes, a retirarse. “A las 03.30 me llama gente conocida que se encuentra con las gurisas mías y con algunas amigas más contra la pared, y la Policía tomándoles datos”, relató Vaselli.

En el procedimiento, los agentes efectuaron disparos con munición no letal, según denunció Vaselli y confirmó a la diaria la Jefatura de Policía de Rocha. Si bien no hubo personas lesionadas, en lo que coinciden todas las fuentes consultadas, según la versión de Vaselli, los efectivos “infundieron miedo” en los jóvenes que se encontraban en el lugar, que no estaban “aglomerados” sino “en distintos grupos”, y consideró “impactante” que se haya utilizado balas de goma en un procedimiento de este tipo, que calificó como una “situación violenta”. “Ameritaba, por lo menos, llamarnos a nosotros como padres. Fue una situación violenta para ellas que no están acostumbradas a ese tipo de cosas”, reflexionó.

“Hoy en día los gurises no tienen dónde estar, entonces los lugares públicos son los lugares de concentración; los adolescentes, con la situación que se está dando, están desesperados por socializar, por estar juntos”, sostuvo el jerarca. En su opinión, las autoridades están dando “un mensaje que es ambiguo”: “Se sugiere, se recomienda, se conversa con la gente y si no se hace caso a esa sugerencia, entonces se reprime. Si van a decidir que los espacios públicos no se utilicen, que se decrete y que tengamos todos las reglas claras”, manifestó.

El jefe de Policía de Rocha, Jorge García Montejo, afirmó que se trató de un procedimiento “rutinario” y “de acuerdo a las directivas del Ministerio del Interior [MI] de exhortar para disolver las reuniones donde hay aglomeración de personas, incumpliendo con los protocolos”, y que los incidentes se produjeron cuando las personas que se encontraban en el lugar “empezaron a tirar piedras, a insultar, lo que motivó que hubiera que pedirles que desalojaran y se identificaran”.

El comisario señaló que “todo está filmado por las cámaras de dos policías intervinientes” y las grabaciones a estudio de Fiscalía. Asimismo, confirmó que se utilizó munición no letal pero “no contra las personas”, sino contra un “terraplén”. “Cada uno dice su verdad, por eso se eleva el caso a Fiscalía, que dirá si estuvo bien o no. Por lo que veo yo se salió de lo común pero no hubo excesos”, manifestó.

El diputado del Frente Amplio (FA) por Rocha Gabriel Tinaglini cursará este lunes un pedido de informe al MI para pedir información sobre este caso y aclaraciones sobre las condiciones en que se pueden utilizar los espacios públicos. “Si estamos ante un toque de queda que lo digan. Si no se pueden usar los espacios públicos que los cierren. Porque ellos estaban al aire libre, en grupitos diferentes, no es que estaban todos amontonados haciendo un baile ni mucho menos, estaban todos dispersos”, analizó Tinaglini, que también criticó la falta de “criterio” para reprimir: “Los ómnibus van abarrotados de gente”, ejemplificó.