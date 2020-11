Un hombre intentó incendiar a una persona que dormía al lado de un contenedor, en la zona del Parque Batlle, según informó Subrayado. El hecho ocurrió sobre las nueve de la mañana en Santiago Nievas y Avenida Italia, en jurisdicción de la Seccional 9ª.

Según relataron a la diaria vecinos de la zona, la situación fue advertida sobre las once de la mañana, cuando una de las vecinas vio la zona incendiada y revisó las cámaras de seguridad de su casa. En el video se ve a un hombre que llega caminando, pasa por donde estaba el hombre durmiendo y vuelve sobre sus pasos para buscar algo en el contenedor, presuntamente para comenzar el incendio. Luego se acerca al joven que dormía en la calle y sale caminando rápido. A los pocos segundos se ve que el joven se levanta y queda mirando cómo se incendian sus pertenencias.

Según expresó a la diaria uno de los vecinos, la víctima es una persona que hace tres días que duerme en el lugar. Tras ver el registro de las cámaras llamó al 911 y le pidieron que realizara la denuncia. “Llamé al 911, me presenté, les conté lo que había pasado y les pregunté si había una denuncia similar, porque yo llamé como a las 13.00. Me dijeron que no podían saber si había otra denuncia y que fuera a la comisaría a entregar el video. Quedé totalmente asombrado. No estaba denunciando a un chiquilín jugando al ring-raje, les estaba ofreciendo el video de una persona queriendo prender fuego a otra”, señaló.