Un hombre de 31 años fue baleado por la Policía, luego de enfrentarse con cuatro efectivos en un procedimiento por violencia doméstica.

Según informaron a la diaria desde la Jefatura de Policía de Treinta y Tres, el hecho ocurrió en la tarde del domingo, cuando la Policía respondió un llamado al 911 por una denuncia de violencia doméstica.

El hombre denunciado, sobrino de la mujer agredida, salió de la casa con dos cuchillas y enfrentó a los policías, que por varios minutos intentaron persuadirlo para que se entregara.

Según señalaron, el hombre habría intentado atacar a uno de los policías cuando este respondió con un disparo con el arma de reglamento a la altura del abdomen, hiriéndolo gravemente.

La víctima se encuentra estable, internada en el Centro de Tratamiento Intensivo del Instituto Asistencial Colectivo de Treinta y Tres.

Consultadas sobre si la Jefatura cuenta con armas de munición no letal, las fuentes señalaron que las tienen pero no dio el tiempo para ir a buscarlas: “En el momento se dio todo tan rápido que no se llegó con eso”.

El caso está siendo investigado por la fiscal de 1º Turno Viviana Maqueira, que acudió al lugar del hecho y dispuso la pericia de la Policía Científica. Ninguno de los policías resultó herido.