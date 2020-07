Gloria Vargas (c), durante una manifestación de familiares, amigos y vecinos, por su hermano Andrés Vargas, frente a la Fiscalía General de la Nación, en la Ciudad Vieja.

La fiscal especializada en Homicidios, Mirta Morales, recibió este jueves el informe del Departamento de Investigación de Siniestros, que confirma que el fuego que afectó a Andrés Vargas, el hombre que fue incendiado en el Mercado del Puerto, no fue ocasionado accidentalmente.

Según informó a la diaria el jefe de Relaciones Públicas de Bomberos, Pablo Benítez, está descartado que el fuego se haya iniciado accidentalmente. “Alguien hizo algo que generó un fuego”, explicó el funcionario.

Además, Benítez informó que en el lugar no se encontró ningún elemento de calefacción, lo que coincide con la versión de varios vecinos, que señalaron que Vargas no acostumbraba a hacer fuego, razón por la cual le permitían dormir en la fachada de un local comercial.

El informe del Departamento de Investigaciones de Siniestros fue entregado a la fiscal en la tarde de este jueves y fue realizado con base en testimonios, las cámaras de seguridad y el análisis de los objetos encontrados en la escena del hecho.

Vargas permanece internado en el Centro Nacional de Quemados en estado grave. Según explicó a la diaria la gerenta general del centro, Cecilia Hackembruch, el hombre sufrió quemaduras importantes y estos primeros días de recuperación son claves para conocer cómo evoluciona su organismo, por lo que prefirió no realizar pronósticos sobre su evolución.

Vecinos marcharon por Ciudad Vieja

Unas 200 personas se concentraron en la noche de este jueves en la esquina de Pérez Castellanos y Piedras para reclamar el esclarecimiento del caso. Antes de marchar con la comparsa La Ciudad Vieja, un vecino tomó el megáfono para recordar a Vargas, su amigo: “Él Nacional y yo Peñarol, hace 15 años que nos peleamos por eso, acá mismo. Cuando me llegó la noticia fue algo tan brutal; lo sigo llorando todavía, está vivo pero creo que no va a sobrevivir. Todos sabemos que era ultrapesado, pero era un amigo. Alcohólico, como yo; estuve 15 años con él compartiendo, tomando vino. Esto que pasó no puede pasar nunca más”.

Los vecinos partieron detrás de la comparsa por la calle Piedras, doblaron por Misiones y al llegar a la intersección con Cerrito se agruparon para cerrar el acto al grito de “justicia por Andrés”. Durante la marcha, entre los tambores, los vecinos conversaban sobre el barrio y sobre Vargas, cómo estaba y cómo había estado en los últimos tiempos. También ensayaron algunas hipótesis sobre qué fue lo que ocurrió y quiénes fueron los responsables.

Otra de las oradoras fue la activista por los derechos de los afrodescendientes Tania Ramírez. Dijo que el hecho se enmarca en “un discurso de odio muy fuerte por parte de una sociedad que opera en contra de la pobreza”. “Esto se llama racismo, mezquindad y maldad, y nosotros como vecinos de Ciudad Vieja no vamos a permitirlo”, expresó.

Macarena, una de las vecinas que organizaron la convocatoria, contó a la diaria que los vecinos están realizando una colecta para apoyar a Vargas cuando regrese. “Ahí se ve el amor del barrio; si hay que pagarle un alquiler, el barrio se lo va a pagar, porque él a la calle no vuelve”, comentó.

Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) condenó el ataque

A través de su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), la CIDH recordó “la obligación convencional de proteger la vida e integridad de todas las personas” y llamó al Estado a que “expedite las investigaciones en curso, con el fin de identificar y sancionar a quienes resulten responsables”.

“Tomando en cuenta la especial situación de vulnerabilidad de quienes viven sin techo, la CIDH y REDESCA llaman a Uruguay a fortalecer sus políticas públicas, mediante la pronta implementación de un plan de atención integral para personas viviendo en la calle con enfoque de Derechos Humanos”, señaló el organismo en en su cuenta de Twitter.