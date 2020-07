“¿Algún francotirador disponible?”, escribió un usuario de Facebook en los comentarios de una nota de El Telégrafo que daba cuenta de la próxima visita del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a la capital departamental, prevista para el viernes. El comentario le valió una condena de tres meses de prisión por proposición de atentado contra un jefe de Estado, instigación pública a delinquir e incitación al odio, que cumplirá en régimen de libertad vigilada. El imputado, de 25 años de edad, no tenía antecedentes penales y alegó haber hecho el comentario “en broma”.

Según explicó la fiscal del caso, Cecilia Irigoyen, la denuncia fue radicada por la Policía de Paysandú a raíz de un relevamiento de rutina realizado por la Unidad de Investigaciones, “en una tarea de prevención y de seguridad”. “A través de su perfil de Facebook ubicaron a la persona, se relevaron la publicación y las capturas de pantalla y en la tarde se le tomó declaración con su defensa, y se entendió que había mérito para formalizar”, manifestó la funcionaria a la diaria. Según indicó, el imputado “manifestó que lo hizo en broma, sin prever las consecuencias que podía tener su accionar”.

En su comentario se configuraron tres figuras previstas en el Código Penal: instigación pública a delinquir, prevista en el artículo 147; instigación al odio, al menosprecio o a efectuar violencia física y moral contra determinadas personas, prevista en el 149 bis, además de la establecida en el 146, que castiga el mero acto de proposición de un atentado contra un jefe de Estado. “Todo eso en concurso formal, que se configura cuando una misma conducta viola varias normas, y se aplica la pena del delito mayor”, explicó Irigoyen. En todos los casos, los delitos tenían una pena mínima de tres meses, que el sentenciado va a cumplir en libertad vigilada.

La defensa no se opuso a la formalización y se arribó a un proceso abreviado, por lo que no hubo medidas cautelares sino una sentencia de condena. Por el plazo de tres meses el imputado deberá fijar domicilio, presentarse en la seccional policial una vez a la semana y no podrá efectuar comentarios en redes sociales respecto del presidente, sus actividades o funciones ni acercarse al mandatario en un radio de 200 metros.