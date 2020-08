El presidente Luis Lacalle Pou afirmó este miércoles que “espera más” de las autoridades policiales y valoró el respeto a la cadena de mando y a la Constitución. El mandatario hizo esas declaraciones este miércoles, durante el discurso de inauguración de la sede central de la Dirección Nacional de Seguridad Rural, en Florida.

El presidente resaltó el valor de la ley de urgente consideración, en particular por los cambios en la legítima defensa en el ámbito rural. “Demoró pero llegó; hoy tenemos la herramienta legal, tenemos una nueva normativa para que los vecinos se puedan respaldar y la autoridad tenga que actuar”, agregó.

Además, destacó las mejoras en infraestructura para la seguridad y calificó a los nuevos móviles policiales de “un lujo que hay que cuidar”. Sin embargo, advirtió que la ley y la infraestructura “no sirven de nada si el recurso humano no hace lo que tiene que hacer”.

“Sé, porque me consta y porque conozco a la Policía, del enorme esfuerzo que están haciendo a lo largo y ancho del país y lo quiero agradecer personalmente en nombre del gobierno y también decirles que esperamos mucho más. Esperamos más de las jerarquías, porque por algo son jerarquías”, subrayó.

Lacalle dijo que en instituciones como la Policía el respeto a la cadena de mando es “fundamental” y agregó que el ejemplo “no se da sólo con la palabra, se da con la acción y la actitud”. En esa línea, respaldó el accionar de la Policía en el marco de la Constitución y la ley: “Es la que debemos usar, y no se usa a medias, se usa toda porque los ciudadanos de bien nos están clamando por el orden”.

En una rueda de prensa, Lacalle fue consultado sobre sus dichos sobre las autoridades policiales y respondió que lo dijo “por una cuestión filosófica: el que está más arriba tiene más obligación que el que está más abajo”. Además, señaló que mantiene su negativa “a dar estadísticas o porcentajes a futuro”, porque “cuando no se cumplen, frustran”. “Las urgencias no son ni de estadísticas, ni de consultores, ni de gobernantes, las urgencias son de la gente. Esto, que está muy lindo, si no funciona es simplemente un gasto y no una inversión, así que los resultados deberían verse”, advirtió.

Las cifras del Ministerio del Interior

El 1º de julio el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior presentó resultados preliminares en los primeros tres meses de gestión, en los que se registraba un descenso de las rapiñas de 16%, entre el 1º de marzo y el 30 de junio, en comparación con el mismo período de 2019, la disminución de los hurtos de 19,6%, y la baja en las denuncias por violencia doméstica y los homicidios, ambos en 4,3%. En aquel momento se anunció que la totalidad de los datos se difundirían en esos días, pero la presentación aún no se concretó.

Según informaron a la diaria desde el ministerio, las cifras definitivas correspondientes al primer semestre serán presentadas entre el viernes 14 y el lunes 17 de agosto. La demora, agregaron, se debió a que se estaban procesando y analizando los datos.