El juez en lo penal de 10º turno Ruben Echeverría dispuso el procesamiento con prisión del militar retirado Víctor Stocco por el delito de abuso de autoridad y privación de libertad, en la causa que investiga torturas en el Batallón de Ingenieros Nº 4 de Laguna del Sauce, entre 1972 y 1976.

El fallo señala que existen elementos de prueba sobre una “práctica sistemática” de detención de jóvenes de izquierda, principalmente estudiantes de magisterio, que eran trasladados al Batallón de Laguna de Sauce, torturados e interrogados por los agentes de inteligencia militar.

“Una vez que eran detenidos se les ponía una capucha en la cabeza, se los sometía a lo que se denominaba en la interna como ‘el ablandamiento’ a través de ‘plantones’ [...] Luego eran sometidos a interrogatorios a efectos de obtener información sobre sus vínculos [...] Sobre estas personas se cometieron en distintos grados actos abusivos, tales como golpes, sumersiones, plantones y descargas eléctricas”, señala el auto de procesamiento.

En cuanto a la participación de Stocco, que oficiaba como enlace de inteligencia (S2) en la unidad militar, Echeverría sostuvo su decisión en las declaraciones de los militantes Oribe Machado, Raquel Hernández, Mario Invernizzi, Jorge Núñez, Juan Rocha, Edgardo Barrios, Leopoldo Laferranderie y Darío Toledo, quienes reconocieron a Stocco por la voz y lo señalaron como uno de los que infligían las torturas en el centro militar.

También se tomó en cuenta el testimonio del militar Plácido Amorín, quien reconoció que los detenidos llegaban encapuchados y se los sometía a plantones, mientras que el soldado Ivo Benítez identificó a Stocco como el oficial a cargo de inteligencia.

En sus declaraciones ante la Justicia, Stocco reconoció ser el S2 y estar a cargo de los interrogatorios pero dijo que no ejercía fuerza física contra los detenidos.

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, también había pedido el procesamiento con prisión del médico militar José Luis Braga, como cómplice del delito de abuso de autoridad, considerando que había examinado a varias de las víctimas de tortura, quienes manifestaron que los controles se realizaban con el fin de determinar si se podía continuar con la tortura. Sin embargo, el pedido fue desestimado por el juez, por entender que no había elementos de prueba suficientes que lo vincularan directamente con los hechos investigados.

En sus declaraciones en la sede, Braga dijo que prestó funciones en el Batallón Nº 4 entre 1975 y 1985 como miembro de un equipo integrado por otros dos médicos y fue dado de baja por negarse a firmar un certificado de defunción. Braga planteó que se sometió a una Junta Nacional de Ética Médica que avaló su actuación, que consistía en el examen médico de los detenidos. “Yo sabía que había algún tipo de torturas, como sabía todo el pueblo. Pero no fue que yo fuera parte de los hechos”, declaró el médico en el juzgado. Echeverría consideró que Braga se limitó a actuar en su rol de médico en Laguna del Sauce y no está probado que su examen sirviera a los efectos de avalar la continuación de la tortura. “Cabe preguntarse qué otra conducta le era exigible en el especial contexto histórico que vivía el país y en el lugar en que se encontraba prestando servicios, que no fuera la de cumplir con el acto médico asistiendo a las personas que le llevaban a la consulta”, expresó el juez en el fallo.

Según supo la diaria, la Fiscalía de Lesa Humanidad analiza apelar el archivo de esta parte de la causa, aunque aún se encuentra analizando los argumentos del magistrado.

En conversación con la diaria Mario Invernizzi valoró el avance de las causas “porque le hace bien a la democracia y al propio ejército, para separar la paja del trigo”. Invernizzi aclaró que si bien reconoce a Stocco como integrante de la unidad, no lo reconoce como partícipe en las torturas y dijo que Braga lo revisó al salir del Batallón “para que la mercadería saliera en buen estado”. “La verdad se tiene que saber porque si hay una verdad que no se sabe, las heridas no se cierran”, agregó.

La causa fue abierta por 19 ex presos políticos del Batallón de Laguna del Sauce, en el marco de las jornadas de denuncias impulsadas por Crysol en octubre de 2011. Hasta ahora, fueron procesados, además de Stocco, el militar retirado Plácido Amorín por un delito continuado de abuso de autoridad contra los detenidos y el coronel retirado Artigas Bianchi como autor de dos delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y un delito de privación de libertad.