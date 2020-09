El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se refirió al caso de la mujer que fue arrestada por filmar cómo detenían a un cuidacoches en Cordón. “Tenemos una investigación de urgencia, pero ahí se trata de personas que tenían tenencia y consumo, a partir de eso se desatan una suerte de situaciones que a través de los videos terminan de presentarse como agravadas o procedimientos mal hechos por la Policía”, dijo el ministro, en declaraciones recogidas por la radio Universal.

Larrañaga dijo que siempre tiene “confianza en el trabajo de la Policía”, y sostuvo que “no puede ser que todos los procedimientos que hace la Policía estén bajo sospecha”. “Si hacemos es porque hacemos, y si no hacemos es porque no hacemos. En este caso específico yo no estoy autorizado porque seguramente está en la órbita judicial, pero se trata de alguien que tenía tenencia y consumo”, dijo refiriéndose al cuidacoches detenido.

Según Larrañaga, en gobiernos anteriores “muchas veces no había una actitud firme de proceder del buen policía”. “No podemos aceptar que la forma que tienen algunos delincuentes de escabullirse de la Justicia sea ampararse en mayores de edad, niños y mujeres”, expresó.

Las declaraciones del ministro fueron cuestionadas por el diputado frenteamplista Gustavo Olmos: “El ministro Jorge Larrañaga justifica arresto de quien estaba filmando el operativo, diciendo sobre el detenido que ‘se trata de alguien que tenía tenencia y de alguien que tenía consumo’. Debería saber que tenencia y consumo (no dice de qué) no son delito. El tráfico lo es”.