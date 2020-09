Una operadora penitenciaria de la Unidad 1 de Punta de Rieles, cárcel construida bajo la modalidad de participación público-privada, dio positivo de covid-19.

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) tomó las medidas que corresponden para abordar la situación.

Se está identificando a todas las personas que estuvieron en contacto con la operadora. Los operadores penitenciarios y los policías que estuvieron en contacto están en cuarentena preventiva. Se dispuso que concurran a sus prestadores de salud para coordinar los hisopados.

Se ordenó también que las personas privadas de libertad en los módulos ME 01 y 02, ME 03 y 04 y ME 11 y 12 permanezcan en esos lugares y no sean trasladadas.

Las visitas y las actividades de esos módulos estarán suspendidas hasta tener los resultados de los hisopados.