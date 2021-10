La mujer denunciante posteó en sus redes sociales: “Hace ya un año realicé una denuncia por abuso al individuo de iniciales LMGG quien por muchos años se hizo llamar mi tío. Un hecho que se dio hace años, pero como los abusos tienen eso, de darse de diversas formas, hasta siniestras en el cálculo para su ejecución efectiva, me costó muchas cosas poder sacarlo a la luz. Porque no es fácil lo intrafamiliar”.

Agregó que pasó “por muchas instancias dolorosas y me toca hasta el día de hoy cuando él realizando sus tareas como policía no deja de sacarme los ojos de encima haciéndome sentir tantas cosas, acosada”, aseguró. Y agregó: “Yo sigo sin respuestas a lo que me pasó y recurro a hacerlo público para que mi voz, como la de tantas otras, no sea opacada por una Justicia que no da respuesta de ningún tipo”. “Incluso afirmo que hay más víctimas de este abusador que sigue campante en sus actividades”, sentenció. Y concluyó: “Quiero Justicia, porque lo merezco, lo necesito, porque es mi derecho, porque duele”.