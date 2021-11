El fiscal de Flagrancia de 13° turno Rodrigo Morosolli investigará al abogado Ignacio Durán por violar la reserva de la causa Operación Océano, según informaron fuentes de la fiscalía a la diaria, luego de conocerse un audio en el que el defensor de parte de los imputados prometió al director del semanario El Bocón, Jorge Bonica, brindarle información sobre la causa.

El artículo 259 del código de proceso penal establece en su numeral 6 la obligación de las partes a guardar secreto sobre las investigaciones que hayan sido declaradas reservadas por la Justicia.

En un audio difundido este miércoles en redes sociales, Duran le promete a Bonica información sobre la Operación Océano y sobre otra causa en la que un hombre fue condenado por violación a ocho años de prisión, a juicio de Durán, en forma errónea.

“Te voy a hacer escuchar audios y cosas, porque me interesa que se empiece a desmitificar un poco todo lo que está pasando y en el caso de mi cliente (…) se está comiendo un garrón increíble. Hay pruebas y yo te las voy a proporcionar. Me chupa un huevo. Te las voy a proporcionar. Sé que vos guardás debido recato”, expresó el abogado a Bonica, en referencia a la situación de uno de los imputados de la Operación Océano.

Durán dijo a Montevideo Portal que no se llegó a reunir con Bonica: “Tengo la conciencia muy pero muy tranquila de cómo procedo y quién soy y tengo las pruebas de cómo obré. Nunca me junté con Bonica, nunca le di información de Océano. Fue solo un comentario que le hice y luego no hubo reunión, para no violar la reserva”.

Fuentes allegadas a la causa señalaron que, de haberse concretado la entrega de la información al director de El Bocón, el abogado habría incurrido en un delito de desacato, dado que existe una orden judicial que decretó la reserva de las actuaciones.

Esta no sería la primera vez que uno de los abogados de los imputados es señalado por violación de la reserva. En agosto la entonces jueza penal de 33° turno, Beatriz Larrieu, llamó al abogado Víctor Della Valle a “abstenerse de realizar declaraciones públicas que puedan resultar intimidatorias respecto de cualquiera de las víctimas”.

La hasta hace poco fiscal de la causa, Darviña Viera, también fue objeto de una investigación de la Fiscalía por violación de la reserva, que fue archivada por falta de mérito.