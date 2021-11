No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La fiscal especializada en Delitos Sexuales de 5° turno, Mariana Alfaro, informó sobre errores en la gestión y comunicación de 45 archivos de la evidencia generada en la causa Operación Océano, según informó El País y confirmó la diaria.

Varias fuentes vinculadas a la causa, dijeron a la diaria que ni las defensas de los imputados, ni las defensas de las víctimas tuvieron acceso a esas evidencias y en varios casos hasta desconocían su existencia. Además, señalaron que se encontraron errores tanto en el registro de la evidencia como a la hora de dar acceso a las defensas.

Según informaron, entre las evidencias de las que dio cuenta la fiscal Alfaro se encuentran actas de incautación, cadena de custodia de objetos incautados y lectura de derechos de varios de los imputados en la causa, once declaraciones de testigos y una de una de las víctimas en sede policial, 18 informes de policía científica, delitos informáticos e Interpol, ocho pericias del Instituto Técnico Forense realizadas a las víctimas y a los imputados y varios relevamientos fotográficos de conversaciones entre las víctimas y los imputados.

Tampoco se informó sobre un estado de cuenta y un informe sobre lavado de activos requeridos en el marco de la causa y otros oficios remitidos por empresas privadas mencionadas en la investigación.

Consultadas por la diaria, fuentes de Fiscalía negaron la existencia de ocultamiento de la evidencia y destacaron la “transparencia”, “buena fe” y “lealtad procesal” con la que se actuó, al brindar la información a la jueza María Noel Tonarelli y poner en conocimiento a las defensas.

De esta forma, Alfaro responde a un pedido realizado por la jueza Tonarelli, luego de la suspensión de la audiencia del 20 de octubre , en la que se conoció que la declaración de un testigo no había sido debidamente registrada. Tonarelli pidió a la fiscalía, en ese momento a cargo de Darviña Viera, que realizara un informe sobre el estado de situación de la carpeta de investigación, los documentos incluidos y compartidos con las defensas.

Para la elaboración del informe, Alfaro analizó tanto la información cargada en el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio de Uruguay de la Fiscalía como en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, así como también documentos impresos de la causa en las oficinas de la Fiscalía y en sede policial, y su correspondiente constancia de entrega a las defensas de ambas partes.

La fiscal informó también las actuaciones realizadas por el equipo de la fiscalía desde la suspensión de la audiencia y pidió que, ante la subsanación de los errores cometidos, se retome la audiencia suspendida.

Las consecuencias de los errores cometidos

Diferentes fuentes valoraron el trabajo de la fiscal Alfaro, en la medida en que permite generar igualdad de condiciones de cara al juicio y advirtieron que si esa evidencia no era compartida por la Fiscalía no podría ser tomada en cuenta en el juicio, en virtud de los dispuesto en el numeral 4 del artículo 268 del nuevo código de proceso penal, que establece que “no podrá admitirse en juicio ninguna prueba a la que la contraparte no haya tenido acceso y posibilidad de control” y dispone al juez de garantías la responsabilidad de asegurar el debido control de la evidencia por las partes.

En esa línea, subrayaron que en tanto no se realice la audiencia de control de acusación, donde se determina que evidencia va a ingresar como prueba en el juicio, los errores se pueden subsanar.

Sin embargo, parte de los abogados de los imputados presentaron dos pedidos de nulidad, en el entendido que afectó el diligenciamiento de prueba anticipada, establecidos en los artículos 213 al 215 del nuevo código de proceso penal. Un grupo de abogados pidió la nulidad de las declaraciones anticipadas de las víctimas, que tienen valor de prueba en el juicio, mientras que otro de los abogados de los imputados, señaló la falta de acceso a una pericia que involucra su caso.

La última audiencia de la causa se realizó el 4 de noviembre y en ella la jueza Tonarelli accedió a la prórroga de la investigación preliminar y de las medidas cautelares de los imputados hasta el 13 de mayo de 2022.