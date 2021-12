La Justicia imputó por el delito de apología del delito a un hincha de Peñarol que publicó en su cuenta de Twitter parte de la letra de una canción que reivindica el homicidio de un hincha de Nacional. Se trata de un joven sin antecedentes penales que durante la audiencia de formalización expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

Según explicaron a la diaria fuentes judiciales, la Justicia dispuso la formalización del proceso contra el joven con medidas cautelares hasta el 10 de marzo de prohibición de ingreso a espectáculos públicos organizados por la Asociación Uruguaya de Fútbol y fijación de domicilio. El delito, previsto en el artículo 148 del Código Penal, prevé de tres a 24 meses de prisión para quien públicamente realice apología de hechos calificados como delitos.

El fiscal de Flagrancia de 9° turno, Fernando Romano, que la semana pasada citó a autoridades y jugadores de Peñarol por un video en el que se cantaba la misma canción, ahora investiga a unos diez hinchas que publicaron en redes sociales cánticos alusivos a asesinatos de la hinchada rival.

“Todos los perfiles que se pueda lograr identificar se van a ir citando y seguramente imputando”, señalaron a la diaria desde la Fiscalía. El objetivo es lograr, más que una condena, un acuerdo reparatorio simbólico, por lo que se tratará, antes de que caduquen las medidas cautelares contra el primer imputado, contactar a los familiares de las víctimas de los homicidios aludidos para consultarles si están dispuestos a recibir las disculpas de los imputados.

El artículo 393 del Código de Proceso Penal prevé la resolución de la causa mediante un acuerdo reparatorio simbólico que permite dejar al imputado sin antecedentes penales, siempre que las disculpas sean pedidas en una audiencia, aceptadas por la víctima, y que el acuerdo sea ratificado por el juez.

De no llegar a esa instancia, el imputado podría realizar un acuerdo abreviado con la Fiscalía por una mínima de tres meses o ir a un juicio oral, en el que ingresaría como prueba la publicación en la red social.

La llamada al comunicador Wilson Méndez que generó incertidumbre y el reconocimiento de Fiscalía

La semana pasada el comunicador Wilson Méndez, responsable de audiciones partidarias de Peñarol, recibió una llamada de la Policía en la que se le informaba que debía concurrir ante el fiscal Romano, a raíz de una publicación en Twitter en la que cuestionaba el trabajo del fiscal en la causa por la que convocó a autoridades y jugadores de Peñarol y en otras en las que actuó.

“Estaba en mi casa, me llamaron y me dijeron que me citaban, me preguntaron a dónde me mandaban la citación, llamé a [Jorge] Barrera, me dijo que me defendía y fui con él. El fiscal estaba molesto con algunos de mis tuits, pero yo le aclaré que nunca incité a la violencia o insulté a Nacional”, expresó Méndez en declaraciones a la diaria.

Consultadas por el hecho, fuentes de la Fiscalía reconocieron que fue un error la forma de convocar a Méndez y destacaron la convicción de la Fiscalía en la defensa de la libertad de prensa como un derecho fundamental. “No estaba en calidad de testigo ni de indagado, no era una situación formal”, señalaron.