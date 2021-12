No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El viernes en el estadio de Peñarol, el Campeón del Siglo, hubo una fiesta por la conquista del Campeonato Uruguayo. De esa celebración trascendieron videos que involucran al plantel con cánticos en los que hay agravios y se habla de las muertes de hinchas de Nacional; por eso, la Fiscalía entendió que hay hechos de apariencia delictiva, como podría ser una presunta apología del delito, y resolvió actuar de oficio.

La Fiscalía de Flagrancia de 9° turno, a cargo de Fernando Romano, citó a declarar este lunes a todo el plantel de jugadores de Peñarol; a Ignacio Ruglio, el presidente del club; a Mauricio Larriera, el director técnico, y a otros integrantes de Peñarol por estos videos.

Este lunes por la mañana se presentaron a declarar Ruglio y Larriera, acompañados por Jorge Barrera, abogado penalista y expresidente de Peñarol. También declararon como testigos Pablo Bengoechea, director deportivo del club, y Darío Rodríguez, ayudante técnico.

Luego de declarar, Ruglio habló en rueda de prensa y dijo que fue algo que “salió del ámbito privado y fue lo que vinimos a comentar”. Según indicó, “el club está dispuesto a pedir disculpas si alguien se sintió ofendido”.

“Les dije a los jugadores que se vayan, que yo declaraba”, planteó Ruglio, pero el resto del plantel, que está citado en su totalidad, comparecerá en la tarde. Gary Kagelmacher fue el único jugador que se presentó en la mañana.

Sobre el accionar de Fiscalía,Rugio dijo que se está “queriendo corregir algo que me parece bien, que es que los mensajes que salen de los clubes sean cuidadosos”, por eso indicó en varias oportunidades que se pusieron “a las órdenes” de la Justicia.

Consultado sobre si es algo que lo sorprendió, afirmó que “es la Justicia, no me tiene que sorprender ni que no sorprender”, y agregó que “si la Justicia te llama tenés que venir y ponerte a la orden”. “En mi caso, presido un club que es referencia en Uruguay y por eso tenemos que presentarnos”, aseguró, y agregó con respecto a la citación: “En el fondo lo comparto”.

Reiteró que “venimos a ponernos a las órdenes de la Justicia” y a poner “a la orden al club como formador de opinión. Sabemos que tenemos que estar a la altura”. De todas formas, entiende que no puede ser algo que se limite a su club: “No puede ser sólo Peñarol, porque podemos poner a Peñarol a las órdenes, pero esto es de todo el fútbol uruguayo”.

En esta línea, agregó que se va a empezar a trabajar con la hinchada, “pero no tiene que ser sólo de un club, sino no va a servir de nada”. Según Ruglio, “son cosas que pasaron toda la vida, y la gente canta muchas veces sin saber lo que están cantando”. El presidente de Peñarol aseguró que “esto no va a opacar nuestro festejo, venimos a cumplir con la Justicia”.

Ruglio concluyó que fue “una fiesta privada, pero se vieron cosas en las redes sociales que capaz que no se tenían que ver. Si algo no salió bien, no se hizo a propósito. Nuestros jugadores han demostrado sus valores en el fútbol local y en la selección. Fue un error en una fiesta privada”, enfatizó.

Por su parte, José Decurnex, presidente saliente de Nacional, habló sobre estos cánticos con la radio 1010 AM. Dijo que “es lamentable” y apuntó contra Ruglio: “El presidente de Peñarol ha tomado una actitud que me parece que es belicosa, que no tiene nada que ver, totalmente desubicada”.

También planteó: “Lo lamento mucho por el fútbol uruguayo”. Y aseguró: “Como siempre digo: Nacional es distinto, actúa de otra manera, tiene valores, tiene institucionalidad y tiene cosas muy profundas que crearon al primer club criollo de América. Actuamos diferente. Son hechos que tenemos que deplorar”.

Sin embargo, en los festejos tras las elecciones de Nacional, en las que ganó el oficialmo y José Fuentes fue electo presidente del club tricolor, los dirigentes entonaron cánticos de similares características y también serán citados a mediados de semana por Fiscalía, ya que el mismo fiscal también decidió actuar de oficio.