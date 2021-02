El domingo de madrugada se registró un hurto a un local comercial en la zona de Tres Cruces. Se denunció que los presuntos autores del hecho se dieron a la fuga en un auto Hyundai blanco, por la calle Pagola en dirección al centro de Montevideo.

Tres policías que hacían recorridas en la zona visualizaron un auto de similares características estacionado en la calle Cufré entre Pagola y Hocquart. Se constató que tenía el “motor caliente”, lo que indicaba que había sido usado reciente. También se vio que las chapas de la matrícula del vehículo parecían apócrifas.

Según la novedad policial que registra el hecho, “vecinos que no desean comprometerse” dijeron que descendieron tres personas en “actitud sospechosa” e ingresaron al pasillo de una vivienda ubicada a mitad de cuadra.

Los policías que llegaron al lugar notificaron al Centro de Comando Unificado que informaron que las matrículas pertenecen a otro auto, de marca Volkswagen.

Un supervisor del patrullero que acudió al hecho en primera instancia se presentó en el lugar y observó que una de las puertas del auto estaba entreabierta. Se procedió a un “registro minucioso”. En el auto se encontraron la cédula de identidad y otros documentos de un policía de iniciales NCCB, así como su celular y las chapas oficiales del Ministerio del Interior.

El policía, que estaba presente allí, dijo que “momentos antes dejó estacionado el vehículo en el lugar del hecho, no percatándose de faltante alguna”. El hombre se identificó como el conductor personal del subdirector nacional de la Guardia Republicana, Jorge González. Se le preguntó si González tenía conocimiento de que el vehículo oficial estaba en ese lugar, a lo que respondió que sí, “porque era de confianza”. El policía no fue detenido ni tampoco fue retenido el auto oficial.

Desde el Ministerio del Interior (MI) dijeron a la diaria que “el hecho se investiga, actualmente el efectivo no está en funciones y se le retiró el arma”. También explicaron que se dio cuenta a Fiscalía.

César Tourn, director nacional de la Guardia Republicana, unidad en la que cumple funciones el policía investigado, dijo a la diaria que recibió una comunicación de la Dirección de la Policía Nacional en la que se le ordenó que el policía “se desarmara, se quedara esperando órdenes y no cumpliera funciones hasta recibir directivas”. El vehículo involucrado en el hecho ya fue periciado y se está utilizando nuevamente para sus funciones cotidianas en la Guardia Republicana.

Consultado sobre por qué el policía tenía el auto consigo cuando no estaba en funciones, explicó que “no podría, por eso se está investigando”. También se le preguntó por los dichos del policía ahora investigado, que en el hecho planteó que “González estaba en conocimiento de que el auto estaba en el lugar porque era de particular confianza”. Tourn dijo que “eso no es así” y que también se está investigando.

La Dirección de la Policía Nacional dispuso como medida la suspensión de funciones y el retiro del arma mientras se lleve a cabo la investigación, a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 16° turno. Angelita Romano, la fiscal al frente del caso, dijo a la diaria que “no hay vinculación con el hurto consumado, por ahora”. Cabe destacar que todos los autos del MI cuentan con GPS y eso permite trazar los movimientos y tiempos y lugares donde se detuvieron.